سول: واشنطن على استعداد للتعاون بشأن الوثائق المسربة

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين، إن واشنطن تأخذ بجدية قضية وثائق البانتاجون المسربة التي تزعم أن الولايات المتحدة تتصنت على كبار مسئولي الأمن في سول وأنها على استعداد كامل للتعاون الوثيق مع الحكومة الكورية الجنوبية.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال جلسة للجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الكورية اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وأضاف "بارك" أن الكثير من المعلومات الواردة في الوثائق المزعومة ملفقة على ما يبدو موضحا للمشرعين في الجلسة أن «تقصي الحقائق هو أهم شيء في الوقت الحالي» كما لفت إلى أن «لا يوجد موضوع لا يمكن مناقشته» بين البلدين.

وقد اكتسبت صحة الوثائق المسربة اهتماما واسعا بعد أن أفادت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" عن كشفهما أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتصنت على النقاشات الداخلية في سول حول توفير الأسلحة إلى الولايات المتحدة لاستخدامها في أوكرانيا.ونفى المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية مزاعم التصنت ووصفها بـأنها «سخيفة وكاذبة».