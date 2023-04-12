حل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ضيفًا ببرنامج «رامز نيفير إند»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء.

ووقع اللاعب، ضحية لمقلب «الغسالة»، والذي يبدأ باستدراج اللاعب لحضور حفل افتتاح أحد المطاعم التركية، في مدينة البوليفارد بمدينة الرياض، وخلال جلوس «فتوح»، في المطعم اقتحم ثور المطعم.

ليلصق رامز، بوجه فتوح قالب كيك؛ ما تسبب في انفعاله، ليتعدى بالضرب على رامز والمساعدين له بالبرنامج.

يذكر أن برنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.