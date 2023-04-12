مصدر بـ طلائع الجيش: سنتقدم بشكوى ضد أهلي طرابلس والحكم السوداني

قال مصدر بنادي طلائع الجيش، إن الإدارة ستتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، ضد فريق أهلي طرابلس الليبي والحكم السوداني محمود إسماعيل.

وكان الحارس محمد شعبان قد أصيب خلال مواجهة الأهلي الليبي وطلائع الجيش، والتي أقيمت مساء الثلاثاء، بعد إلقاء الجماهير ألعاب نارية عليه خلال تنفيذ ركلة ركنية.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ «الشروق»: «سنتقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد العربي لكرة القدم، ضد فريق أهلي طرابلس بسبب شغب الجماهير والاعتداء على اللاعبين».

وأكمل : «أحد أعضاء الجهاز الفني بالفريق الليبي قام بالاعتداء على خالد قمر عقب نهاية المباراة، كما أن الجماهير تسببت في إصابة الحارس محمد شعبان بعد إلقاء الشماريخ».

وتابع المصدر: «منذ وصول البعثة إلى مدينة بنغازي الليبية، وهناك حالة من التربص باللاعبين من قبل جماهير الفريق الليبي، حيث تعرضوا للسباب وإلقاء حجارة على الحافلة أيضًا»

وأوضح: «وسنتقدم بشكوى أيضًا ضد الحكم السوداني محمود إسماعيل، بسبب تحامله على فريق طلائع الجيش، إلى جانب وجود أخطاء تحكيمية فادحة خلال مباراة الإياب».

وأتم: «تم نقل محمد شعبان إلى المستشفى بعد إصابته في المباراة، وهو يخضع لفحوصات طبية في الوقت الحالي».