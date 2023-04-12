هاجم الفنان فكري صادق، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر شائعات الوفيات، قائلا: «فيها كذب، موتوا ناس كتير جدا أحياء، ربنا ينتقم منهم، وكان منهم أنا».

وعلق خلال لقاء لبرنامج «المنسي»، المذاع عبر شاشة قناة «هي» مساء الثلاثاء، على تولي الدكتور أشرف زكي؛ نقابة المهن التمثيلية؛ قائلا: «أنجح من تولى مسؤولية النقابة، مع الفنان الراحل يوسف شعبان».

ورد سبب غياب الكثير من الفنانين الكبار عن دائرة العمل في الوسط الفني، إلى عامل السن، معقبا: «في نجوم كبار قاعدة في البيت، الله يرحمه حمدي أحمد كان حاصل على جائزة أحسن ممثل وقعد في البيت أكثر من 8 سنوات، وبالإضافة للعمر لما بنكبر في السن الأدوار بتكون محصورة».

وأعرب عن سعادته بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي، قائلا: «توجهت بالشكر لربنا -سبحانه وتعالى- إني تكرمت وأنا عايش، أفضل ما الورثة يتكرموا».

وتابع: «الفنانين في نعمة كبيرة أوي، لازم نكون راضيين، الممثل إذا لم يشكر ربنا في كل نفس شهيق وزفير؛ فهو مخطئ، لأن الممثل شخصية عامة تحظى بقبول المجتمع بالإضافة إلى العائد المادي الجيد جدا مقارنة بالدخول الأخرى مثل الأطباء والمهندسين».