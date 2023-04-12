 محافظ بنك إنجلترا المركزي يطالب بتوفير مزيد من الحماية لمودعي البنوك الصغيرة - بوابة الشروق
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محافظ بنك إنجلترا المركزي يطالب بتوفير مزيد من الحماية لمودعي البنوك الصغيرة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:58 م


قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، إن السلطات الرقابية والتنظيمية المالية مطالبة بالنظر مجددا في سبل توفير المزيد من الحماية للمودعين في البنوك الصغيرة كأحد الدروس المستفادة من الأزمة الأخيرة في النظام المالي.

وأعرب بيلي الذي كان يتحدث على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن عن ثقته في سلامة النظام المالي رغم الأزمة الأخيرة الناجمة عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الأمريكيين وأزمة بنك كريدي سويس جروب السويسري.

وقال إن القواعد التي تم تطبيقها بعد الأزمة المالية قبل أكثر من 10 سنوات وقفت بصلابة "ونجحت الإصلاحات التي تم تطبيقها بعد الأزمة لقواعد البنوك".

وحسب نص الكلمة التي وزعها بنك إنجلترا المركزي في لندن قال بيلي "اليوم لا اعتقد أننا نواجه خطر أزمة مصرفية شاملة. عندما ننظر إلى بنوك بريطانيا نرى أنها في وضع رأسمالي قوي ومستوى السيولة لديها جيد وتستطيع خدمة عملائها ودعم الاقتصاد".

وأضاف أن انهيار سيليكون فالي بنك أشار إلى القصور في برنامج حماية المودعين في المؤسسات المصرفية الأصغر حجما.

وقال بيلي إن الفكرة وراء حماية الودائع هي تحديد المستوى الذي يتم ضمان قيمة الودائع التي تقل عنه، في حين لا يتم ضمان الودائع التي تزيد قيمتها عن هذا المستوى، ولكن الممارسة أشرت إلى صعوبة تطبيق هذا المبدأ.


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