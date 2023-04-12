رئيس جامعة المنيا يشيد بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس، جامعة المنيا، طلبة وطالبات المدن الجامعية مساء أمس، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة المدن الجامعية، من منطلق خلق بيئة أسرية؛ وأجواء رمضانية بين الطلاب المغتربين.



وأعرب «فرحات»، عن سعادته اليوم لتواجده ومشاركته طلاب المدن من المغتربين عن أسرهم الإفطار في هذه الأجواء الرائعة، وحرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم، وتعزيز الروح الأسرية بين كافة قيادات الجامعة وبين أبنائهم الطلاب.



وأشاد بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا استمرار الجامعة في تحسين الخدمات بالمدن الجامعية.



وفي ختام الحفل، قدمت مدير عام المدن الجامعية درع المدن الجامعية لرئيس الجامعة تقديرًا وإعزازًا، كما تم تكريم الطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية بالمدن.





