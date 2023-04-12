 رئيس جامعة المنيا يشيد بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أبريل 2023 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

رئيس جامعة المنيا يشيد بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:06 ص
شارك الدكتور عصام فرحات رئيس، جامعة المنيا، طلبة وطالبات المدن الجامعية مساء أمس، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة المدن الجامعية، من منطلق خلق بيئة أسرية؛ وأجواء رمضانية بين الطلاب المغتربين.

وأعرب «فرحات»، عن سعادته اليوم لتواجده ومشاركته طلاب المدن من المغتربين عن أسرهم الإفطار في هذه الأجواء الرائعة، وحرصه الدائم على التواصل معهم والاستماع إليهم، وتعزيز الروح الأسرية بين كافة قيادات الجامعة وبين أبنائهم الطلاب.

وأشاد بمجهودات إدارة المدن الجامعية في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا استمرار الجامعة في تحسين الخدمات بالمدن الجامعية.

وفي ختام الحفل، قدمت مدير عام المدن الجامعية درع المدن الجامعية لرئيس الجامعة تقديرًا وإعزازًا، كما تم تكريم الطلاب المتميزين بالأنشطة الطلابية بالمدن.


اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك