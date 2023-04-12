أمريكا: إخلاء 2000 شخص من مصنع تعرضوا إلى غازات سامة بولاية انديانا

أفادت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الأربعاء، بإخلاء مصنع يضم ألفين شخص تعرضوا إلى غازات سامة في مصنع لإعادة تدوير النفايات في مدينة ريتشموند في ولاية إنديانا.



وقال مسئول في إدارة الإطفاء في الولاية، ستيف جونز، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إن "مواد بلاستيكية كانت من بين العناصر المحترقة في المصنع، والدخان الأسود الكثيف الذي ارتفع في سماء المدينة سام"، متوقعا بقاء الحريق مندلعة لأيام عدة.



وأضاف أنه سيتم إصدار أمر لإخلاء السكان على بعد نصف ميل من الحريق، لكن يمكن للسلطات تغيير الأمر إذا تغير اتجاه الرياح، مشيرا إلى أنه تم حث السكان خارج منطقة الإخلاء على الاحتماء في منازلهم.