عمدة مدينة نيس يطالب جماهير بازل بعدم حضور مباراة دوري المؤتمر الأوروبي

طالب كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، جماهير فريق بازل السويسري لكرة القدم بالبقاء في منازلهم بسبب مخاوف أمنية وعدم حضور المباراة التي تقام الأسبوع المقبل في دور الثمانية بدوري المؤتمر الأوروبي بالمدينة الفرنسية.

ونشر إستروسي تغريدة أمس الثلاثاء أعرب فيها عن مخاوفه من أن مشاكل المشجعين قد تلقي بظلالها على مباراة الإياب التي تقام يوم 20 أبريل المقبل، علما بأن مباراة الذهاب تقام غدا الخميس في سويسرا.

وقال :"يمكنني فقط الإعراب عن قلقي بشأن وصول مئات المشجعين السويسريين لشوارع نيس. ولن يسمح بمشاهدة أي أعمال عنف".

وأضاف :"أطالب الجماهير السويسرية بعدم القيام بهذه الرحلة. أناشد المسؤولين في السلطات المحلية والرياضية بضمان اتخاذ القرارات الضرورية التي تسمح بإقامة المباراة في أفضل ظروف ممكنة".

وشهدت مباراة لفريق نيس في دور المجموعات أمام كولون في سبتمبر الماضي، اضطرابات بين الجماهير، حيث أصيب أكثر من 40 شخصا، بما في ذلك تسعة من رجال الشرطة. وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة.