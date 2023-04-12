غادة عبدالرازق عن تمثيل ليلى أحمد زاهر معها رغم تصريح والدها: احنا بروفيشنال

قالت الفنانة غادة عبدالرازق، إنها استعانت بالفنانة ليلى أحمد زاهر، في مسلسلها «تلت التلاتة»، قبل خروج والدها الفنان أحمد زاهر، في أحد البرامج والإدلاء بتصريح حول وجود مشكلات بينهما.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أنها لم تختلف مع «زاهر» من قبل، منوهة أنه ربما أدلى بتصريحاته بعدما أخبره شخص بشيء ما لا تعلمه.

وأكملت: «لما الموضوع حصل، قلت لهم ليلى تيجي وهتشتغل، إحنا بروفيشنال مش الممثلين أبدا اللي بنصفي حسابات شخصية، دي شغلتي ومهنتي وأكل عيشي وحاجة كنت بحلم بيها طول حياتي هي اللي عملتني، أدخل في شغلي مين قال ومين عاد؟ لا».

وأكدت أنها لا تكره «زاهر» ولا تعلم مصدر تصريحاته الأخيرة، مشيرة إلى أنها طلبت منه التأكد من المصدر قبل الإدلاء بها؛ منعًا لحدوث مشكلات له مع أناس آخرين.

وعن تغيير مخرج العمل محمد هشام رشيدي، أوضحت أنه شعر بالخوف بسبب ضيق الوقت، وعدم مقدرته على تقديم كل ما يرغب فيه، خاصة مع تقليص عدد الحلقات إلى 15 فقط.

وأشارت إلى أنها قررت استكمال العمل والاستعانة بمخرج آخر؛ بسبب التعاقد مع ممثلين والاتفاق على منحهم أموالهم، معقبة: «مضطرة للاستعانة بمخرج آخر وربنا كرمنا مع بعض، عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم».

واستنكرت تصنيف بعض القنوات للمسلسل على أنه «للكبار فقط»؛ بسبب مشاهد الخيانة والقتل، متسائلة: «ليه؟ ده مفهوش حاجة خالص.. ما بيفتحوا الحاجات دي على النت»، بحسب وصفها.

مسلسل «تلت التلاتة» من بطولة الفنانين: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، ونجلاء بدر، ومي سليم، وأحمد مجدي، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، ومحمد القس، وغيرهم، المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.