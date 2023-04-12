تعويضات مالية لـ 13 مزارعا في الشيخ زويد بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء عن أسماء دفعة جديدة من المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد.

وشمل الكشف أسماء 13 من المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يومًا من تاريخ 12/4/2023 إلى 26/4/2023، وجاء بالكشوف أنه من مركز الشيخ زويد 13 مزارعًا تبدأ باسم طلال سليمان خضر، وتنتهي باسم ورثة محمد حميد محمد جمعة.

جدير بالذكر أن مديرية الزراعة بشمال سيناء تجري معاينة المزارع التي وقع عليها الضرر، وتقدر عدد الأشجار بحد أقصى 100 شجرة للفدان الواحد، ويتم تقدير التعويضات طبقا لعمر الشجرة ونوعها.