نقل حارس مرمى طلائع الجيش إلى المستشفى

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نقل محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، إلى مستشفى في مدينة بنغازي الليبية لتلقي العلاج وإجراء المزيد من الفحوصات، بعد إصابته خلال مواجهة فريقه وأهلي طرابلس.

وكان التعادل الإيجابي قد حسم مباراة طلائع الجيش وأهلي طرابلس مساء الثلاثاء، ليتأهل الفريق الليبي إلى الدور الثالث من البطولة العربية للأندية مستفيدًا من فوزه ذهابا بهدفين لهدف.

وتعرض الحارس للإصابة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بعد إلقاء جماهير أهلي طرابلس ألعاب نارية عليه خلال تنفيذ ركلة ركنية، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واستكمل فريق طلائع الجيش المباراة بـ 10 لاعبين، حيث ارتدى لاعبا قميص حارس المرمى، بعد نهاية تبديلات الفريق المصري.