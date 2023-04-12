مدافع الأهلي يوجه رسالة دعم لـ عبدالله السعيد

وجه كريم فؤاد مدافع النادي الأهلي، رسالة دعم إلى عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

وكان نادي بيراميدز قد أعلن في وقت سابق، إصابة عبدالله السعيد بـ بجذع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، سيغيب على إثره لقرابة 8 أسابيع عن الملاعب.

ونشر كريم فؤاد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورة عبدالله السعيد، معلقا عليها: «شفاك الله وعافاك يا كابتن بودي وربنا يقومك بالسلامة يارب».

يُذكر أن فريق الأهلي توج بلقب كأس مصر مساء الإثنين، بعد فوزه على نظيره بيراميدز بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.