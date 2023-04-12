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حريق ضخم يشتعل في عدة مباني بجنوب غرب ألمانيا

برلين - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:16 ص

اندلع حريق ضخم في بلدة أوبرلينجن جنوب غرب ألمانيا مما أسفر عن أضرار جسيمة في العديد من المباني بلغ مجموعها مليوني يورو (2.1 مليون دولار)، حسبما قال مسئولون.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء إن سكان المباني المتضررة لم يصابوا بأذى.

وذكرت الشرطة أن التقارير الأولى تفيد بنشوب حريق الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفة أن النيران بدأت في سطح مبنى في وسط البلدة لأسباب لا تزال قيد التحقيق ثم امتدت إلى مبان قريبة.

وقال المتحدث مارتن شيرير من فرقة إطفاء أوبرلينجن: "كنا في مكان الحريق بسرعة ثم سيطرنا عليه". وبحلول وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء ، كان الحريق "قد تم إخماد تقريبا".

وتقع أوبرلينجن، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 22 ألف نسمة، على الشاطئ الشمالي لبحيرة كونستانس.

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