 رئاسة شئون المسجد النبوي توفر عيادات طبية لتقديم خدمة العلاج للمعتكفين - بوابة الشروق
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رئاسة شئون المسجد النبوي توفر عيادات طبية لتقديم خدمة العلاج للمعتكفين

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:09 م

وفرت وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية بالتعاون مع الأكاديمية السعودية للتطوع الصحي (SMAV)، عيادات طبية في المسجد النبوي للمعتكفين في القسمين الرجالي والنسائي لتقديم خدمة العلاج الطبي التطوعي عند الحاجة.

وقال الوكيل المساعد للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية برئاسة المسجد النبوي نايف المطيري في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هذه المبادرة تعد نموذجًا متميزًا للتطوع الصحي في المسجد النبوي التي تقدم لخدمة ضيوف الرحمن والمعتكفين والمعتكفات والتعامل مع الحالات غير الحرجة التي لا تستدعي الذهاب إلى المراكز الصحية المحيطة بالمسجد النبوي.

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