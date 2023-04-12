مصرع شاب تحت عجلات قطار بدمياط

لقي شاب مصرعه تحت عجلات قطار بضائع، اصطدم في مقطورة أثناء مرورها أمام بوابة ميناء دمياط، مساء الثلاثاء.

كان قطار بضائع غادر ميناء دمياط، ويحمل على متنه عددًا من الحاويات، وعقب خروجه من الميناء وأمام مبنى فرق الأمن عند مزلقان ميناء دمياط، بطريق دمياط الجديدة، فوجئ سائق القطار بتريلا وعجز عن مفاداتها، فاصطدم بها، ما أسفر عن انقلاب التريلا، ومصرع شاب يدعى أحمد أبوزيد طالب بالمرحلة الثانوية، ومقيم بمركز كفر سعد، ولفظ أنفاسه الأخيرة أسفل المقطورة.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وبرفقتهم سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.