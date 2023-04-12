 روجينا: المخرج محمد سامي أعاد اكتشافي من جديد.. والفن سترة - بوابة الشروق
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روجينا: المخرج محمد سامي أعاد اكتشافي من جديد.. والفن سترة

بسنت حسين
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:20 م

 

أكدت الفنانة روجينا، أن المخرج محمد سامي هو من أعاد اكتشفها من جديد.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة": "محمد سامي خلاني أثق في نفسي كممثلة وإداني أدوارا صعبة مكنتش أصدق أني ممكن أعملها".

وأكدت أنها لم تتعاون مع المخرج محمد سامي في الفترة الأخيرة، لأنه لديه أعمال فنية ينفذها، قائلة "محمد سامي عنده مشاريع فنية كتيرة ودماغه للفن وأتمنى أشتغل معاه تاني".

وتحدث عن مشروع افتتاحها مطعم، قائلة إنها تعرضت للمشكلات هي وزوجها أشرف زكي.

وتابعت: "إدارة المطاعم مش سهلة، وقعت في مشاكل أنا وأشرف زكي وكان عندنا ديون للبنوك وضرائب".

ووصفت الفن بأنه "سترة"، مؤكدة: "الفن سترة وحب الناس هو أكبر سترة".


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