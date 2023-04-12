الأمم المتحدة تطالب أطراف مبادرة حبوب البحر الأسود بالوفاء بمسؤولياتهم

دعت الأمم المتحدة الأطراف في مبادرة حبوب البحر الأسود التي تكفل تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود وتشرف عليها المنظمة الدولية، إلى الوفاء بمسؤولياتهم لضمان استمرار السفن فى التحرك بسلاسة وأمان من أجل الأمن الغذائي العالمي.

وذكر بيان أصدرته المنظمة أن مركز التفتيش المشترك لم يتمكن أمس من إجراء عمليات التفتيش، حيث احتاج الطرفان (روسيا وأوكرانيا) إلى اتفاق بشأن الأولويات التشغيلية، وأكدت المنظمة أنه بعد مناقشات مكثفة داخل المركز وبدعم من الأمم المتحدة وتركيا، من المقرر استئناف عمليات التفتيش الروتينية اليوم الأربعاء.

ونوه البيان، بأن 50 سفينة كانت تنتظر حتى أمس للانتقال إلى الموانئ الأوكرانية، وأشار إلى أنه منذ بدء العمل بالمبادرة أشرف المركز على التصدير الآمن لأكثر من 27.5 مليون طن متري من المواد الغذائية، ما ساهم في خفض أسعار المواد الغذائية، وقال إن فريق الأمم المتحدة يعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف مع مراعاة مخاوفها.

وأكدت المنظمة الدولية أن الفوائد الإنسانية العالمية للمبادرة واضحة ولا تقتصر على الصادرات إلى بلدان محددة منخفضة الدخل، وأنه من مصلحة الجميع الاستمرار في ذلك، موضحة أن تجديد المبادرة في نوفمبر ومارس هذا الخريف ترجم إلى فوائد لملايين الأسر الضعيفة وذات الدخل المنخفض حول العالم، كما أنه من خلال هذه المبادرة تمت استعادة مصدر أساسي للإمدادات لبرنامج الغذاء العالمي، حيث تم نقل أكثر من نصف مليون طن متري من القمح منذ أغسطس لدعم العمليات الإنسانية الجارية في أفغانستان والقرن الإفريقي واليمن.