رئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت فيبر وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أيدن اوهارا، بحضور وزير الخارجية علي الصادق.

وقدم البرهان، خلال اللقاء شرحاً حول مجمل تطورات العملية السياسية، مؤكداً التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية، مشدداً على ضرورة إكمال عملية التوافق السياسي والوطني، وأهمية تحقيق الاستقرار للسودان باعتباره جزءا من منظومة الاستقرار الإقليمي فى المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وجدد البرهان، حرصه التام على حل الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض، والانفتاح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار السودان.

وقال البرهان "إن استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة الدمج".

من جهتها، جددت آنيت فيبر، فى تصريح صحفي دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في السودان، ودعت كل الأطراف للمضي قدماً نحو اتفاق سياسي يفضي إلى حكومة انتقالية، وعبرت عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق طالما توفرت الإرادة السياسية.