محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد القمح بمركز باريس

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، حصاد القمح بأحد الحقول الزراعية المتميزة بقرية عدن بمركز باريس المُقام على مساحة 150 فدانا، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبد الناصر صالح رئيس المركز، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

حيثُ شهد المحافظ عملية حصاد ودراس القمح بالحقل، مُشيدًا بنجاح تجربة زراعة القمح لأول مرة بنظام الري المطري، وجودة الإنتاج الذي بلغ 22 إردب/ فدان.

كما أكّد على جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، مشددا حرص المحافظة على التوسع سنويًا في زراعات القمح تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على المحصول الاستراتيجي الأول، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.