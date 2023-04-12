هولندا تعتزم إنهاء جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا



ذكر وزير الطاقة الهولندي روب يتن، أن حكومته تعمل على إنهاء جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأضاف الوزير، في مقابلة بمكتبه في لاهاي، أن بلاده أوقفت التوقيع على تعاقدات جديدة لواردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، هذا العام دون الإعلان عن القرار وأنها تعمل على إنهاء العقود الموجودة مسبقا، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتابع الوزير: "يتعين أن نبذل ما بوسعنا للتأكد أنه ليس هناك أي طاقة أحفورية روسية في نظامنا ونجحنا في الفحم وخطوط الأنابيب والغاز والنفط".

وأضاف الوزير: "نجري الكثير من المحادثات مع الشركات التي تستخدم المنشآت للتخلص بشكل تدريجي من اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال الموجودة مسبقا".

وتعتمد أوروبا على الواردات من الوقود -لاسيما من الولايات المتحدة وقطر- لتوفير إغاثة من أزمتها بشأن الطاقة، بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى المنطقة.