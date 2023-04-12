طارق لطفي لـ«الشروق»: اعتذرت عن مسرحية صاحب الوردة بسبب فوضى الباعة الجائلين حول المسرح القومي

اعتذر الفنان طارق لطفي، عن المشاركة في مسرحية "صاحب الوردة"، بسبب الفوضى المخيفة من الباعة الجائلين الموجودين حول المسرح القومي، والذي من المفترض أن تعرض المسرحية على خشبته، مشيرا إلى أنه ذات مرة عند استلامه أحد التكريمات، استغرق وصوله إلى بوابة المسرح 45 دقيقة، مؤكدا أنه من المستحيل الوصول بسهولة إلى المسرح وسط هذه الفوضى.

وأضاف لطفي في تصرح لـ"الشروق"، أنه ليس مستعدا أن يضيع ساعتين من حياته يوميا لكي يدخل المسرح، قائلا: "بهذا الشكل سيتم استهلاكي ولن استطيع تجسيد الشخصية".

وجاء اعتذار الفنان طارق لطفي، بعد عام من إعلانه عن استعداداه للمسرحية، وتأكيده أنه اتفق على تقديمها مع الكاتب عبدالرحيم كمال قبل عامين، وكان من المنتظر أن يقدمها في الموسم الشتوي الحالي على خشبة المسرح القومي.

يذكر أن البيت الفني للمسرح، يستعد حاليا لإنتاج المسرحية، بعد أن أسند دور البطولة للفنان أحمد عبدالعزيز، ورانيا فريد شوقي، ومحمد صلاح آدم، ويوسف إسماعيل، وأيمن المليجي، ووائل إبراهيم، وداليا اشرف، والمسرحية من أشعار إبراهيم عبدالفتاح، وموسيقى وليد الشهاوي، وديكور محمود حنفي، ومن إخراج أحمد شوقي.

ونشر الفنان أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، قبل يومين، صورة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تجمعه بفريق العرض، وبينهم المؤلف عبدالرحيم كمال، وأبطال العرض، أحمد عبدالعزيز ورانيا فريد شوقي، استعدادا لانطلاق العرض على المسرح القومي، معلقا على الصورة قائلا: "بسم الله وعلى بركة الله".

والمسرحية تتكون من 3 فصول ولكل فصل 3 مشاهد، عدا الأخير 4 مشاهد، ويقدم العرض استلهاما جديدا لشخصية "الحلاج"؛ لتكشف كيف يحيي الحب النفوس الميتة، وكيف يعبر المظلومون وقساة القلوب وعتاة الإجرام والضلال معه عبر سفينة الحب إلى شاطئ الخلاص.

ويستهل المؤلف عبدالرحيم كمال، المسرحيه بقوله "إلى كل كلمة حق عاش أصحابها في غربة.. أنتِ الوطن الحق لأهل الحق".