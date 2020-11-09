وكالة الاستخبارات الإستونية تحذر من محاولات روسيا تجنيد لاجئين



ذكرت وكالة الاستخبارات الإستونية في تقريرها السنوي الصادر، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن الروسية صعدت من محاولاتها تجنيد لاجئين أوكرانيين يسافرون إلى إستونيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إستونيا، المتاخمة لروسيا، منحت صفة لاجئ إلى 45 ألف أوكراني فروا من الحرب في أوكرانيا، وتعتبر هذه واحدة من أكبر تدفقات اللاجئين التي تشهدتها ، حيث وصل العديد من الأوكرانيين النازحين إلى إستونيا بعد مرورهم عبر جارتها المشتركة روسيا.

ووفقا للتقرير الصادر عن جهاز الأمن الداخلي الإستوني، يتم استجواب اللاجئين بانتظام من قبل وكالات التجسس الروسية مثل جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في معسكرات الفرز والنقاط الحدودية، و"من المرجح أن تزداد هذه الأنشطة كثافة في المستقبل".

وذكر التقرير أن مكتب الأمن الاتحادي عمل بشكل منهجي على تجنيد لاجئيي الحرب القادمين من روسيا قبل دخولهم إستونيا، سواء من خلال تهديدهم أو رشوتهم.