الفينتانيل مخدر اصطناعي مميت أقوى 50 مرة من الهيروين. يؤدي الفينتانيل إلى وفاة الأمريكيين بمعدل مخيف، لدرجة أن الولايات المتحدة أقرت بيع عقار آخر هو نالوكسون، والذي يوقف التسمم الناتج عن تناول جرعات زائدة من المخدر، بدون الحاجة إلى وصفة طبيب. لكن آثار الدمار التي يحدثه تبدأ في دولة أخرى في الجنوب.

تقع بلدة مانسانييو على الخطوط الأمامية لتجارة الفينتانيل.

كانت تلك البلدة الساحلية الجميلة المطلة على الساحل المكسيكي على المحيط الهادئ قد اشتهرت في سبعينيات القرن الماضي بعدما ظهرت نجمة هوليوود بو ديريك وهي تركض على شواطئها في فيلم "10". لكنها اليوم تعيش في ظل أعمال عنف عصابات المخدرات.

يوجد في البلدة أكبر موانئ المكسيك، والذي يعد أيضا ثالث أكثر موانئ أمريكا اللاتينية ازدحاما - فقد وصلت إليه 3.5 مليون حاوية شحن من مختلف أنحاء العالم العام الماضي.

تمر بالميناء كافة أنواع المنتجات، بما فيها المواد الكيميائية التي تأتي من الصين والهند بالأساس وتستخدم في صنع أكثر منتجات الجريمة المنظمة ربحية، ألا وهي المخدرات الاصطناعية مثل الفينتانيل. ونتيجة لذلك، أضحى الميناء المصدر الرئيسي للصراعات وإراقة الدماء في ولاية كوليما.

في عام 2022، شهدت تلك الولاية الصغيرة الواقعة في غرب البلاد أعلى معدل جرائم قتل للفرد الواحد في المكسيك، حيث تتناحر عصابتا "سينالوا" و"جيل خاليسكو الجديد" على الهيمنة على تجارة المخدرات.

يقول القائد البحري المسؤول عن الأمن في الميناء، والذي لن نكشف عن هويته للحفاظ على سلامته: "مؤخرا، تمكنا من ضبط مادة كلوريد البروبيونيل الذي تستخدم في تركيبة الفنتانيل. وهي واحدة من العديد من المواد الكيميائية الأولية [التي يصنع منها الفينتانيل] والتي نراها تأتي إلى مانسانييو".

يشار إلى أن الحكومة المكسيكية وضعت كافة الموانئ تحت مسؤولية البحرية في عام 2021، في محاولة لتقليل الفساد المتفشي بها والذي يؤدي إلى تسهيل الجريمة المنظمة.

والآن، يوجد نظام دقيق من التفتيش والفحص لمراقبة كافة العاملين في ميناء مانسانييو، والشركات التي تتاجر في المواد الكيميائية. لكن هناك عقبة أخرى، وهي أن بعض المكونات تستخدم كذلك بشكل قانوني في تصنيع المواد الكيمياوية الزراعية والأدوية.

ويعني ذلك وجود عمليات فحص دقيقة وصارمة للوثائق، كما تقوم فرق من أفراد البحرية باختبار شحنات المواد الكيمياوية لضمان مطابقتها لبطاقات التصنيف.

كما أن هناك كلبا بوليسيا أهدته السفارة الأمريكية لسلطات الميناء، هذا الكلب مدرب على شم الفينتانيل سواء كان في هيئة أقراص أم مسحوق، وكذلك بعض المواد الكيمياوية الأولية التي تدخل في تركيب المخدر.

وقد احتل رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عناوين الأخبار مؤخرا عندما قال إن المكسيك لا تنتج الفينتانيل ولا تستهلكه. لكن تم اكتشاف "مختبرات" مؤقتة وتفكيكها في ميكسيكو سيتي وولايتي نويفو ليون وسينالوا الشماليتين.

وفي ولاية باخا كاليفورنيا، أغارت سلطات إنفاذ القانون على بنايتين العام الماضي في مدينة تيخوانا وعثرت على كميات ضخمة من أقراص ومسحوق الفنتانيل، وعثرت كذلك على آلات ضغط هيدروليكي تستخدم في صنع تلك الأقراص.

وتيخوانا مدينة تسودها الفوضى وأعمال العنف وتقع على الحدود مع الولايات المتحدة. وقد صارت المدينة "نقطة الانطلاق" للفينتانيل، الذي يتم الإتجار به شمالا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكذلك يُستهلك محليا.

يقول سمايلي، مدمن الفينتانيل الذي يعيش في الشوارع: "إنه يقتل الجميع - يقتل كل أصدقائي".

يعيش المئات، بل وربما الآلاف، من الأشخاص في العراء حول قناة تيخوانا، وهي قناة إسمنتية تشق وسط المدينة. الكثير منهم يتعاطون المخدرات. وكما يحدث في كثير من الأحيان في الولايات المتحدة، الأشخاص الذين يتناولون جرعات زائدة من المخدر لا يدركون أن ما تعاطوه هو فينتانيل.

ونظرا لقوته، فإن جرعة صغيرة جدا من الفينتانيل قد تودي بحياة متعاطيها. وعلى جانبي الحدود المكسيكية-الأمريكية، يتم بيعه إلى جانب مخدرات أخرى مثل الكوكايين والهروين والميثامفيتامين.

يقول سمايلي إنه شاهد حوالي 20 شخصا يتناولون جرعات زائدة، ولكنه تمكن من إنقاذ حياتهم جميعا باستخدام عقار نالوكسون، الذي يأتي في هيئة رذاذ للأنف، والذي بإمكانه وقف التسمم الناتج عن تعاطي جرعة زائدة من المخدرات. وقد أصبح نالوكسون متاحا بشكل كبير في الولايات المتحدة، ولكن في المكسيك، لا تستطيع الحصول عليه إلا من خلال وصفة طبيب. ويحصل سمايلي على العقار من منظمة خيرية محلية.

المشكلة لا تؤثر فقط على الأشخاص المشردين. ففي عام 2022، كان الصليب الأحمر يتلقى شهريا مكالمات لمساعدة نحو 60 شخصا تعاطوا جرعات زائدة من المخدرات في تيخوانا، وكان هؤلاء أشخاصا من مختلف المهن والخلفيات.

كما كان هناك العديد من الحالات التي تشمل تعاطي أشخاص جرعات زائدة خلال فعاليات أو تجمعات، ولكن عدد الوفيات الناتجة عن الفينتانيل غير معروف لأنه لا توجد إحصاءات في هذا الشأن في المكسيك.

تتصارع عصابات المخدرات فيما بينها للسيطرة على شوارع تيخوانا، وفي بعض الأحيان يكون كل شارع أو مجمع سكني خاضعا لسيطرة مجموعة مختلفة من مجموعات الجريمة المنظمة. والمنافسة من أجل السيطرة على مبيعات المخدرات عنيفة ودامية. في شهر يناير وحده، كانت هناك 156 جريمة قتل في تيخوانا - التي يبلغ عدد سكانها نحو مليوني نسمة فقط.

ويسهم الفينتانيل في حالة انعدام الأمن، كما أن أرباح مبيعاته ضخمة. تشير التقديرات إلى أن ذلك المخدر الاصطناعي من الممكن أن يصنع بتكلفة تبلغ واحد في المئة فقط من تكلفة إنتاج الهيروين.

ولم تعد عصابات المخدرات مضطرة إلى السيطرة على المجتمعات الريفية وعلى الأراضي في المكسيك لزراعة الخشخاش. كل ما تحتاجه هو الحصول على المواد الكيميائية وتوظيف شخص على دراية بكيفية صنع الفينتانيل. ولأنه قوي للغاية، فهو مخدر يدر أرباحا جيدة حتى بكميات ضئيلة، ولا سيما عندما يُهرب إلى الولايات المتحدة، حيث تزيد الأسعار هناك عشرة أضعاف.

تتذكر إبريل سبرينغ كيلي التي تحدثت إلينا من أحد السجون الفدرالية الأمريكية قائلة: "كنت أرتدي السبانكس - ذلك المشد الذي يعطيك مظهرا أكثر نحافة تحت ملابسك، وأقوم بدس [أقراص الفينتانيل] بداخله".

وفي أحيان أخرى، كانت تهرب المخدرات في سيارتها.

والآن تقضي إبريل سبرينغ كيلي عقوبة سجن طويلة بعد اعترافها بتهريب حوالي نصف مليون قرص فينتانيل وغيره من المخدرات من تيخوانا إلى داخل الولايات المتحدة في عام 2018.

كغيرها من الكثير من الأمريكيين، أدمنت إبريل على مسكنات الألم، ثم الهيروين الذي تنتجه العصابات المكسيكية، عندما أصبح من الصعب الحصول على الأدوية التي يصفها الأطباء.

ولتمويل إدمانها، استأجرت شقة في تيخوانا وبدأت تعمل لحساب عصابات الجريمة المنظمة في نقل أقراص الفينتانيل عبر الحدود إلى سان دييغو.

العام الماضي، توفي 70 ألف أمريكي جراء تعاطي جرعة زائدة من مخدرات اصطناعية مثل الفينتانيل. تشعر إبريل سبرينغ كيلي بندم شديد - حيث كان أحد أقراص الفينتانيل التي هربتها سببا في وفاة طفل رضيع.

تقول: "إنه شيء فظيع. ليتني لم يكن لي دور في ذلك".

أكثر من نصف كمية الفينتانيل التي تُصادر في الولايات المتحدة يتم ضبطها على حدود كاليفورنيا. وقد ألقي القبض على إبريل عند معبر سان إسيديرو الحدودي الذي يمر به نحو 120 ألف شخص يوميا.

وبمجرد عبور الحدود من سان إسيديرو في تيخوانا، يستغرق الوصول إلى وسط مدينة سان دييغو 40 دقيقة بالترام.

في عام 2021، كانت هناك 814 حالة وفاة لها علاقة بالفينتانيل في المقاطعة التي توجد بها المدينة - أي أكثر من 15 حالة وفاة أسبوعيا بين السكان الذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة ملايين نسمة فقط.

يقول الدكتور ستيفين كامبمان كبير الأطباء الشرعيين بالمقاطعة: "خلال العامين الماضيين، كان عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم كبيرا للغاية لدرجة أننا لم نتمكن من تشريح كافة الجثث. لكي نتمكن من تشريح جثث كافة الأشخاص الذي تعاطوا جرعات زائدة من المخدرات، كان سيتعين علينا توظيف أربعة أطباء آخرين مختصين في علم الأمراض".

إنه شيء يفوق الاحتمال، لا سيما بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في حالة حزن بعد فقدان أعزائهم.

في مدينة كورونادو، وهي شبه جزيرة ساحرة تقع على الجانب الآخر من خليج سان دييغو، تتذكر جان بيكر صباحا لن تنساه أبدا من صباحات مايو عام 2021 عندما ذهبت لإيقاظ ابنها البالغ من العمر 15 عاما، كلارك سالفيرون.

"دخلت غرفته في حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا، فوجدته هناك. أتذكر أنني وضعته على الأرض بينما كنت أحاول إنعاشه، رغم أنني كنت أعرف أنه فارق الحياه. كان حاسبه الآلي مفتوحا، وقد توفي جالسا في مقعده أمام مكتبه".

توفي كلارك جراء تسمم حاد بالفينتانيل. كان يظن أن الحبة التي تناولها هي حبة بيركوسيت Percocet، وهو دواء يصفه الأطباء ويحتوي على مادة مخدرة هي الأوكسيكودون. يقول آدام غوردون النائب العام المساعد الذي تولى القضية إنه تم ترتيب الصفقة عبر شبكة الإنترنت.

عندما عثر على كلارك ميتا، كان حاسبه المحمول "اللابتوب" مفتوحا على حسابه على إنستغرام، وكان تاجر المخدرات قد أرسل له رسائل عبر التطبيق. وقام ضباط تظاهروا بأنهم كلارك بالترتيب لصفقة أخرى واعتقلوا التاجر. تلك المخدرات جاءت من المكسيك.

الأضرار الهائلة للفينتانيل لا تحصى - ليس فقط بالنسبة لأقارب الضحايا مثل جان بيكر، ولكن أيضا بالنسبة للمهنيين الذين يتعاملون مع المشكلة.

يقول إد بيرن العميل الخاص بوحدة التحقيقات بوزارة الأمن الوطني الأمريكية: "عملت في قضايا شملت 486 حالة وفاة في غضون أربع سنوات. إنه عدد كبير من المواقع التي تعين علي الذهاب إليها - وعدد كبير من الجثث".

ومنذ عام 2018 وحتى العام الماضي، عكف إد بيرن على جمع أدلة من المواقع التي توفي فيها أشخاص جراء تعاطي جرعات زائدة من المخدر، في محاولة لتحديد هوية التجار الذين زودوهم بالفينتانيل.

يقول: "تذهب إلى خيمة يعيش فيها شخص مشرد، ثم إلى منازل يبلغ قيمة الواحد منها 10 ملايين دولار في حي لا هويا [الراقي المطل على الشاطئ]".

وقد ظلت بعض مواقع تلك الوفيات محفورة في ذاكرته. "وكأن الزمن قد توقف عندها، إنها مثل لوحات في رأسك".

صور لأرواح زهقت - الكثير والكثير منها. وفي حين تواصل عصابات المخدرات المكسيكية إنتاج الفينتانيل وتصديره، لا تبدو في الأفق أي نهاية لمأساة ترامت أطرافها عبر أنحاء الولايات المتحدة.