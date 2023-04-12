صربيا تنفي بيع أسلحة لأوكرانيا

نفى وزير الخارجية الصربي إيفيك داتشيتش، الأنباء التي ترددت عن بيع بلجراد أسلحة لأوكرانيا، مشددا على التزام صربيا الحياد في نزاع أوكرانيا، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصربية.

وجاء في البيان، الذي نقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأربعاء: "ننفي صحة التقارير التي تشير إلى تصدير صربيا أسلحة ومعدات عسكرية الى أوكرانيا، وننفي صحة ما نشرته (رويترز)، وتناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية عنها بهذا الصدد".

وجدد الوزير، التأكيد على امتثال بلجراد للإجراءات القانونية المحلية والدولية، ورفضها تزويد أي طرف من أطراف النزاع بالأسلحة، إذا كان النزاع يهدد السلم والأمن الوطني.

وأوضح أن جمهورية صربيا تلتزم بسياسة الحياد العسكري وقرارات مجلس الأمن الصادرة في فبراير 2022.