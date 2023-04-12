 وثائق البنتاجون المسربة المتورط في الهجوم على طائرة روسية بالقرب من مينسك - بوابة الشروق
الأربعاء 12 أبريل 2023 12:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

وثائق البنتاجون المسربة المتورط في الهجوم على طائرة روسية بالقرب من مينسك

موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 12:13 م

قالت قناة روسيا اليوم إن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية المسربة أكدت أن جهاز الأمن الأوكراني متورط في الهجوم على طائرة الإنذار المبكر الروسية من طراز A-50 بالقرب من مينسك.

وأضافت أن عملاء أجهزة الأمن الأوكرانية هم من يقفون وراء الهجوم على الطائرة الروسية 26 فبراير التي كانت متواجدة في بيلاروسيا، كما كانت كييف، على الأرجح، هي المنظمة للهجوم على محطة ضغط الغاز في منطقة موسكو 28 فبراير.

وكانت المعارضة البيلاروسية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة روسية من طراز A-50 أصيبت بأضرار خلال هجوم بطائرة بدون طيار في مطار بالقرب من مينسك، إلا أن التلفزيون البيلاروسي أظهر لاحقا لقطات الطائرة في المطار وهي تحلق أثناء الخدمة القتالية في مقطع فيديو واسع الانتشار، بينما لا يتضح في المقطع وجود أي أضرار مرئية.

ووصلت طائرة الإنذار المبكر من طراز A-50 إلى بيلاروس كجزء من تنسيق التجمع الإقليمي لقوات دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس) للمشاركة في مناورات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك