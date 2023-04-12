وثائق البنتاجون المسربة المتورط في الهجوم على طائرة روسية بالقرب من مينسك

قالت قناة روسيا اليوم إن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية المسربة أكدت أن جهاز الأمن الأوكراني متورط في الهجوم على طائرة الإنذار المبكر الروسية من طراز A-50 بالقرب من مينسك.

وأضافت أن عملاء أجهزة الأمن الأوكرانية هم من يقفون وراء الهجوم على الطائرة الروسية 26 فبراير التي كانت متواجدة في بيلاروسيا، كما كانت كييف، على الأرجح، هي المنظمة للهجوم على محطة ضغط الغاز في منطقة موسكو 28 فبراير.

وكانت المعارضة البيلاروسية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة روسية من طراز A-50 أصيبت بأضرار خلال هجوم بطائرة بدون طيار في مطار بالقرب من مينسك، إلا أن التلفزيون البيلاروسي أظهر لاحقا لقطات الطائرة في المطار وهي تحلق أثناء الخدمة القتالية في مقطع فيديو واسع الانتشار، بينما لا يتضح في المقطع وجود أي أضرار مرئية.

ووصلت طائرة الإنذار المبكر من طراز A-50 إلى بيلاروس كجزء من تنسيق التجمع الإقليمي لقوات دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس) للمشاركة في مناورات.