مدافع الصفاقسي: نستحق الفوز والتأهل ونشكر الجماهير التونسية

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اعتبر علاء غرام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، أن فريقه استحق الفوز والتأهل إلى الدور الثاني من البطولة العربية على حساب فريق قطر القطري.

وحقق الصفاقسي تعادلا ثمينا 1 / 1 على ملعب سحيم بن حمد بنادي قطر في العاصمة الدوحة ليتأهل مستفيدا من نتيجة مجموع المباراتين بعد انتهاء مباراة الذهاب في تونس بالتعادل السلبي.

وقال غرام في تصريحات تليفزيونية: "عرفنا كيف نتعامل مع المباراة ، وجاء الهدف الأول في توقيت مميز ساعدنا على تحقيق الهدف المرجو من اللقاء ، وحصد بطاقة التأهل للدور الثاني".

وأتم: "نشكر الجماهير التونسية التي ساندت الفريق ووقفت خلف اللاعبين وإن شاء الله نسعدهم في المرحلة القادمة بمواصلة الانتصارات وإن شاء الله القادم أفضل".