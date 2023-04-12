عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء أمس، الثلاثاء ،عواصف ترابية متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة، ما أدى إلى تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، خاصة التي تربط مدن المحافظة وبعضها، والمحافظة بالمحافظات المجاورة نتيجة عدم إستقرار الطقس، وانعدام الرؤية المرورية بالطرق السريعة.

وتواصل محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الإستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة على عكس الأيام الماضية التى شهدت إرتفاع فى درجات الحرارة، بينما تواصل غرفة العمليات والأزمات المتابعة وتلقي أي بلاغات والسيطرة في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء العواصف الترابية والطقس غير المستقر والذي يتزامن مع شهر رمضان المبارك.