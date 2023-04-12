الهند تعتزم زيادة مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدولة للشئون الخارجية الهندية "ميناكاشي ليخي" عن اعتزام بلادها العمل من أجل زيادة مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا.



جاء ذلك في تدوينة للوزيرة الهندية على موقع "تويتر" نُشرت اليوم بشأن اجتماعها مع نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكراني "إيمابن دزاباروفا" التي تقوم حاليا بزيارة رسمية للهند بدأتها أول أمس الاثنين.



وقالت الوزيرة الهندية إنه تم خلال هذا الاجتماع إجراء محادثات بشأن القضايا الثنائية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وإنها أكدت خلاله موقف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي كان قد أعرب عنه خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر سبتمبر الماضي، حيث أبلغه بأن الوقت ليس وقت حرب.



وأشارت الوزيرة الهندية إلى أنها أكدت لنائبة وزير الشئون الخارجية الأوكرانية أن بلادها ستعمل من أجل زيادة مساعداتها الإنسانية لأوكرانيا.



من جانبها، ردت المسئولة الأوكرانية بنشر تدوينة مماثلة على موقع تويتر وصفت فيها الاجتماع مع الوزيرة الهندية بأنه كان مثمرا، وأنها قامت بإطلاعها على جهود أوكرانيا لمواجهة روسيا، وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تعميق العلاقات الثنائية بين أوكرانيا والهند في مجالات متعددة، وخاصة في المجال الثقافي.



من ناحية أخرى، حثت نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكراني "إيماين دزاباروفا" الحكومة الهندية على دعوة المسئولين الأوكرانيين للمشاركة في فعاليات مجموعة العشرين التي تترأسها الهند حاليا.



جاء ذلك في تصريحات أدلت بها نائبة وزير الشئون الخارجية الأوكرانية خلال ندوة بمركز للأبحاث في نيودلهي أثناء زيارتها الرسمية الحالية للهند.



وقالت المسئولة الأوكرانية "إن الهند يمكن أن تقوم بدور أكبر بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا، ونحن نرغب حقا في التقارب مع الهند، وإن الوقت قد حان لاستئناف العلاقات بين البلدين والعمل من أجل تعميقها".