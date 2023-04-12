 الكرملين يشكك في مصداقية فيديو يظهر قيام جندي بقطع رأس أسير حرب أوكراني - بوابة الشروق
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الكرملين يشكك في مصداقية فيديو يظهر قيام جندي بقطع رأس أسير حرب أوكراني

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 3:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 3:34 م
شكك الكرملين في مصداقية مقطع فيديو تم تداوله يظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول اليوم الأربعاء: "أولا، نحن نعيش في عالم الأخبار المزيفة، ولذلك علينا أن نتأكد من صحة هذا المقطع".

واتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في وقت سابق موسكو بارتكاب جرائم حرب، عقب انتشار مقطع الفيديو، ودعا العالم للرد على ذلك.

ويظهر في مقطع الفيديو أسير حرب أوكراني، يبدو حيا، يقوم جندي روسي بقطع رأسه.

وتشير خضرة الأشجار في مقطع الفيديو إلى أنه يعود للعام الماضي. واعترف بيسكوف  بأن هذه "صور مروعة"، ولكن قال إنه يجب التحقق من ما إذا كانت عملية قطع الرأس وقعت بالفعل.

وأضاف أنه بعد ذلك يتعين على السلطات التحقيق لمعرفة من الطرف المسؤول عن الجريمة.

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