محافظ كفر الشيخ يكرم 13 شخصا من حفظة القرآن الكريم

شارك اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، الأيتام والأطفال الإفطار بحديقة صنعاء، مفضلًا الجلوس مع الأطفال، لمشاركتهم طعام الإفطار.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق عماره، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، عدد ولفيف من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، وعدد من أسر الأيتام والأطفال.

وكرم محافظ كفر الشيخ، 13 من حفظة القرآن الكريم، واختبر عددا منهم، كما وزع الهدايا على 500 طفل، ومجموعة من الشنط الرمضانية على الأسر.

وقدم محافظ كفر الشيخ شهادات تقدير لـ13 شخصا من حفظة القرآن الكريم، وهم "سجدة محمد عبد الرحمن، ورحمة هاني جمال، وحسين إبراهيم السيد، ويوسف علاء مسعد، ومدحت حسام سعيد، وهبة علي غانم، وعبد الرحمن محمد عبدالله، وهشام حمادة رشاد، وفاطمة قطب مصطفى، وأحمد جمعه علي عطيان، ونورهان سامي عطية، وسلسبيل فوزي طه، وياسمين جمال عبد المعطي".