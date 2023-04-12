كشف سامي قمصان المدرب العام للأهلي، أن عمرو السولية لاعب الفريق، تحامل على نفسه في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

قال قمصان في تصريحات تليفزيونية، إن رامي ربيعة قدم مباراة جيدة ولم يتحدد موقف إصابته متمنيًا له الشفاء.

واصل أن البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلي يتدرب بقوة منذ عودته من الإصابة، لكن المدير الفني هو صاحب قرار مشاركته في المباريات.

ونفى أن يكون حدث خلاف بينه وبين أحمد عبد القادر لاعب الأهلي خاصة وأنه أصيب ولم يتواجد في المعسكر، مشيرًا إلى أن علاقته جيدة بكل اللاعبين.

وأكمل أن الأهلي يعاقب لاعبيه وفقًا للائحة دون الحاجة للإعلان عنها حيث إن اللائحة تشمل كل العقوبات، مبديًا ثقته في جميع اللاعبين.

وأكد أن الأهلي هدفه الفوز بالدوري، موضحًا أن النادي علاقته جيدة مع السودان وأنديته، ولا يشغل باله بجنسية حكم مباراة الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.