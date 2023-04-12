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يبدأ وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى ايطاليا تستمر يومين يبحث خلالها مع المسئولين في روما الأزمة المتفاقمة لملف الهجرة غير الشرعية.

وأعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم عن الزيارة، التي تأتي بدعوة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني.

وقالت الوزارة "ستكون الزيارة مناسبة للتطرق إلى السبل الكفيلة بمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق مقاربة شاملة تخدم المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين وتساهم في النهوض بالهجرة النظامية والدائرية ودفع نسق الاستثمار وتنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن الشغل لفائدة الشباب".

وتشهد السواحل التونسية تدفقا قياسيا للمهاجرين مقارنة بالسنوات السابقة، نحو السواحل الايطالية القريبة بحثا عن فرص أفضل للحياة بإحدى دول الاتحاد الأوروبي.

والنسبة الأكبر من المهاجرين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وفق بيانات الحرس البحري التونسي.

وبلغ إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إيطاليا هذا العام أكثر من 28 ألف وفقا للسلطات الإيطالية، ما يفوق أربعة أضعاف العدد في نفس الفترة من العام الماضي، عندما تم تسجيل وصول أكثر من 6900 شخص.

وقالت روما، إن تونس باتت بلد العبور الأول في المنطقة إلى أراضيها هذا العام متقدمة على ليبيا.

وتضغط ايطاليا بمعية دول أوروبية أخرى من أجل التوصل الى اتفاق قرض معلق بين تونس وصندوق النقد بقيمة 1.9 مليار دولار، خشية تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار مالي محتمل.