منة فضالي: شخصيتي في مسلسل «جعفر العمدة» ليست سهلة لأنها ساذجة

أكدت الفنانة منة فضالي أن دورها في مسلسل جعفر العمدة ، المعروض في موسم رمضان الحالي، ليس سهلا واحتاج إلى الكثير من البروفات لأن الشخصية تتسم بالسذاجة.

وقالت منة فضالي، في تصريح اليوم الأاربعاء، إنها سعيدة بردود الفعل الإيجابية والأصداء التي تحققها نرجس، خاصة أنها شخصية تحمل تفاصيل كوميدية للمرة الأولى في مشوارها الفني، مشيرة إلى أن المسلسل تجربة مختلفة بالنسبة لها عما سبق وقدمته.

وأضافت أن "نرجس"، التي تعتبر الزوجة الثالثة لجعفر العمدة، تتسم بالسذاجة في تصرفاتها مثل تورطها في أعمال الدجل والسحر، لكنها في الوقت نفسه طيبة ولها خط درامي بمفردها ومرت بالعديد من التفاصيل في حياتها.

وأشارت إلى أنها اتفقت مع المخرج محمد سامي على تقديم شخصية "نرجس" بصورة طبيعية ودون تكلف حتى تظهر واقعية للجمهور، مؤكدة أنها لم تستغرق وقتا طويلا للموافقة على المسلسل بعدما وجدت الشخصية ثرية دراميا لمزجها بين مشاعر الطيبة والرومانسية بصورة كوميدية.

وتدور أحداث مسلسل جعفر العمدة حول شخصية "جعفر" والتي يجسدها الفنان محمد رمضان، والذي يتمتع بشهر كبيرة واحترام وسط أهل منطقته، حيث يعيش في منطقة شعبية ويتزوج بأربع زوجات، وهو مسؤول عن عائلته بالكامل المكونة من زوجاته وشقيقه الأكبر سيد والدته.

ويحاول جعفر الحفاظ على عائلته الكبيرة من خلال تجارته وسيطرته على مقاليد الأمور داخل المنزل، إلا أنه يعاني من أزمة كبيرة في حياته وهي عدم إنجابه أولاد، حيث قرر عدم الإنجاب بسبب خطف ابنه منه ليشترط بعد ذلك على كل زوجاته بعد الإنجاب كشرط للزواج.

ووسط هذه التفاصيل الحياتية يدخل جعفر في حرب شرسة مع أحد سكان منطقته وهو "شوقي فتح الله"، والذي يجسد شخصيته الفنان منذر ريحانة، حيث تدور بينهما العديد من المواجهات الساخنة وسط تصاعد وتطور الأحداث.

ويشارك فى بطولة المسلسل زينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالي، وعصام السقا، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، ومنذر رياحنة، ودعاء حكم، وأحمد داش، وبيومى فؤاد، وفريدة سيف النصر، و تأليف وإخراج محمد سامى.