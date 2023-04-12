كوريا الجنوبية وأمريكا تبحثان تعزيز إمكانيات الردع الموسع ضد التهديدات الكورية الشمالية

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن سول وواشنطن تعتزمان بحث سبل تعزيز إمكانيات الردع الموسع لواشنطن، نوعيا، ضد التهديدات النووية والصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية، بمناسبة زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الكوري الجنوبي، مون سوك يول إلى أمريكا، في وقت لاحق هذا الشهر.



وفي تقرير، تم تقديمه إلى لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، ذكرت الوزارة أن سول تمضي قدما في تحقيق إنجازات ملموسة وموضوعية في التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التقنيات المتقدمة والأمن الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، اعتمادا على نتائج من القمة السابقة، التي عقدت في سول العام الماضي، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.



وأضافت الوزارة أنها ستبحث أيضا سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الفائقة للذكاء الاصطناعي والطاقة النووية والفضاء والفضاء الالكتروني.



وتابعت الوزارة أنها ستبحث أيضا سبل زيادة التبادل بين شعبي البلدين لاسيما الشباب.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس الكوري الجنوبي ونظيره الأمريكي، جو بايدن القمة في واشنطن في 26 أبريل الجاري.



وسيلقي مون خطابا في اجتماع مشترك للكونجرس الأمريكي في اليوم التالي.