 رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال تأهيل وتطوير مأخذ محطة مياه معصرة ملوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مياه المنيا يتفقد أعمال تأهيل وتطوير مأخذ محطة مياه معصرة ملوي

أرشيفية
أرشيفية
ماهر عبد الصبور:
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:44 ص

تفقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أعمال إعادة تأهيل وتطوير مأخذ محطة مياه المعصرة بمركز ملوي وتركيب الطلمبات به، حيث سيتم تركيب طلمبات جديدة وكذلك صيانة خطوط السحب والطرد.

وأكد السعيد أهمية إنجاز الاعمال طبقا لخطه زمنية محددة وبالجودة المطلوبة وذلك لتوفير المياه للمناطق التي تتغذى من محطة مياه المعصرة المرشحة بمركز ملوي.

وشدد على الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للآلات والمعدات والاهتمام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والالتزام بتوفير مهمات السلامة والصحة المهنية لكل العاملين للحفاظ على العنصر البشري، وكذلك الاهتمام بنظافة بيئة العمل.


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