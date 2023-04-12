تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة «الشروق» الاقتصادية أهم أخبار الأربعاء 12 أبريل 2023:

• اليوم.. وزير المالية يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

يُشارك محمد معيط وزير المالية، اليوم الأربعاء، فى «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ويحضر موائد مستديرة حول أهم القضايا الاقتصادية والمالية والمناخية المطروحة على الساحة الدولية.

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• المشاط تبحث مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ تطورات برنامج نُوَفِّي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، وديفيد ثورن، مُستشار المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، خلال لقاءاتها المُستمرة ضمن فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المُنعقدة بواشنطن.

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• الرقابة المالية تصدر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عدة قرارات تنظيمية بشأن تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وذلك في ضوء ما تجيزه أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال لمجلس إدارة الهيئة، بأن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن.

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• البورصة تعكس اتجاهها وتخسر مكاسب أمس

عكست البورصة المصرية اتجاهها وهبطت، اليوم الأربعاء، لتخسر نسبة أكبرمن مكاسب أمس، تحت ضغط جني الأرباح المتكرر مع أي انتعاشة للأسعار في السوق.

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• مصر للألومنيوم تخفض بعض أصناف منتجاتها بقيمة تصل لـ15 ألف جنيه للطن

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، قائمة أسعار خاماتها لشهر أبريل، والتى شهدت استقرارا في بعض الأنواع وتراجعا في أنواع أخرى بقيمة وصلت إلى 15 ألف جنيه، وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الارتفاعات تأثرت بتحريك أسعار الصرف الدولار مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار المعدن عالميا.

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• أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم

استقرت أسعار الدواجن البيضاء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالمزارع المحلية، ليسجل سعر الكيلو 70 جنيها، وفقا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

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