تركيا تضخ أولى دفعاتها من الغاز الطبيعي إلى بلغاريا

قامت تركيا بشحن أولى دفعاتها من الغاز الطبيعي إلى دولة بلغاريا المجاورة، في إطار صفقة لتنويع مزيج إمدادات جنوب شرق أوروبا بعيدا عن روسيا، وتعزيز اعتماد أنقرة كمركز للوقود، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الحكومية، بأنه قد تم إرسال نحو 55 مليون متر مكعب عبر خط أنابيب عبر الحدود، تم ضخها من شحنة من الغاز الطبيعي المسال، سلمتها شركة التصدير الأمريكية "تشينير إنيرجي".

جدير بالذكر أن بلغاريا تسعى إلى تنويع الإمدادات لتبتعد عن الغاز الروسي منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ولكنها مقيدة بصلات محدودة بالأسواق الدولية.