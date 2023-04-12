مؤلفة مسلسل تلت التلاتة: إزاي حاجة مكررة ومنحوتة هتحقق تشويق؟

قالت هبة الحسيني، مؤلفة مسلسل «تلت التلاتة» إنهم فوجئوا بحملة شنت على المسلسل بمجرد الإعلان عن عرضه في الموسم الرمضاني، مستنكرة انتقاد شخص أو توقعه لقصة العمل من مجرد رؤية البوستر الدعائي.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء، أن التكرار والتشويق لا يتفقان مع بعضهما، معقبة: «الدليل الحالة التي نعيشها الآن مع المشاهدين على مواقع التواصل، الناس قاعدة على أعصابها مش عارفة مين عاش ومين مات وإيه اللي هيحصل، إزاي حاجة مكررة ومنحوتة هتبقى محققة تشويق؟».

واستطردت: «مش عارفة ليه لما الخواجة يروح لقضية حقيقية أو حالة نفسية أو حادثة حصلت في بلد ما ويقدمها في فيلم ومسلسل ما نسقف له ونقول له برافو، ولما نيجي ناخد منها خط تلاقي ناس تقول إنك سارق من الخواجة».

ولفتت إلى أن الأجانب لا يمتلكون الحدث الحقيقية، مضيفة: «لو فرضنا جدلًا إني أخدت خط من تلك الحادثة الحقيقية، هل مطلوب مني ككاتبة أشير للكاتب الأمريكي أو الدنماركي أو الروسي أو الكوري اللي أخد نفس الواقعة؟».

وأكدت أنها استوحت المسلسل من قصص حقيقية، لكنها لم تخرج للرد على منتقديها بسبب عدم رغبتها في حرق أحداثه، مشيرة إلى أن «الأحداث أبعد بكثير مما يتم طرحه وتداوله على مواقع التواصل».

وذكرت أن الحكم في النهاية سيكون للجمهور والقضاء مع عرض المسلسل، راوية أنها أم لتوأم بنات، الأمر الذي ساعدها على معرفة المشكلات التي يعيشها التوائم، والأمراض النفسية والحالات التي تصيبهم.

وأشارت إلى تواصلها مع الفنانة غادة عبدالرازق، للعمل على المسلسل منذ عامين، موضحة أنهما طورا الفكرة وعملا عليها سويًا.

واختتمت: «في ناس مش قادرة تستوعب أو تقتنع أو تصدق إننا في المجتمع العربي نقدر نقدم عملًا جيدًا، أول حاجة تيجي في بالنا واخدنها من مين، العالم والمجتمع ملئ بالقصص والفكرة في طريقة المعالجة، والحكم في النهاية للجمهور».

مسلسل «تلت التلاتة» من بطولة الفنانين: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، ونجلاء بدر، ومي سليم، وأحمد مجدي، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، ومحمد القس، وغيرهم، المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

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