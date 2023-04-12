الصين: سنواصل الضغط على تايوان بعد التدريبات العسكرية الأخيرة

أكدت الصين أنها ستواصل الضغط على تايوان بعد التدريبات العسكرية واسعة النطاق التي أجرتها مؤخرا، وذلك في إشارة إلى استمرار التوترات بشأن وضع الديمقراطية في المنطقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن تشو فنجليان، المتحدثة باسم مكتب الشئون التايوانية في بكين، اليوم الأربعاء، قولها في أول مؤتمر صحفي دوري يتم عقده منذ أن أجرى جيش التحرير الشعبي تدريبات عسكرية حول تايوان استمرت لثلاثة أيام: "لن نترك أي مجال لأي صورة من صور الأنشطة الانفصالية التايوانية".

وأكدت تشو مجددا، أن التدريبات كانت بمثابة تحذير صارم لمن يدعو إلى الاستقلال في تايوان ولـ"التدخل الأجنبي".

وأضافت: "سنتخذ إجراءات حازمة لإحباط أي تدخل خارجي وسلوك انفصالي، ولحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

وكانت تدريبات جيش التحرير الشعبي، التي انتهت أمس الأول، الإثنين، بعد القيام بعدد قياسي بلغ 54 طلعة للطيران الحربى إلى مناطق حساسة حول تايوان، هي الأكبر منذ أغسطس في العام الماضي.

وتعتبر القيادة الشيوعية في بكين، جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي الديمقراطي، جزءا من الصين وتهدد بالسيطرة عليها بالقوة إذا لزم الأمر.

وتلتزم واشنطن بتعزيز قدرات تايوان الدفاعية منذ عام 1979، وخاصة في مجال تزويدها بالسلاح.