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داليا مصطفى: مسلسل علاقة مشروعة توفرت فيه كل عناصر النجاح

الفنانة داليا مصطفى
الفنانة داليا مصطفى
شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 6:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 6:13 ص

أشادت الفنانة داليا مصطفى، بأداء الفنانين المشاركين معها في مسلسل «علاقة مشروعة»، مؤكده أن جميع الممثلين المشاركين بالعمل كان لديهم قوة في الأداء وهو ما ساهم في نجاح العمل.

وأضافت خلال مداخلة هاتفيه لها ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة «الأولى»، مساء الثلاثاء، قائلة: «بفضل يكون الممثلين اللى معايا أقويا أفضل بكتير، لأن المشهد بيكون عالي، لكن لو الممثل ضعيف بيكون في معاناة وصعوبة شديدة»، على حد قولها.

وتابعت أن كل عناصر العمل كانت ناجحة بكل المقاييس، مؤكدة أن المشاهد التي جمعتها مع الفنان ياسر جلال كانت من أصعب المشاهد التي أدتها خلال العمل.

وأعلنت عن مشاركتها في مسلسل جديد «الملاحات»، من إخراج محمد حماقي.

يذكر أن مسلسل علاقة مشروعة، قد انتهى عرضه منذ أيام خلال السباق الرمضاني، وهو من بطولة ياسر جلال، ومراد مكرم، وداليا مصطفى، ومي عمر.

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