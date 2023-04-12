تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس كمال موسى عبد الملاك، مدير عام هيئه الأبنية التعليمية بالمحافظة، اليوم الأربعاء نسب التنفيذ للمشروعات الجاري تنفيذها بمدارس المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جارٍ إنشاء وإجراء توسعات لنحو 10 مدارس على مستوى المحافظة بتكلفة 55 مليون جنيه، وتم إنشاء مدرسة المالحة الابتدائية بمدينة نويبع، وتتكون من 6 فصول، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 60%، وإنشاء بمدرسة المجمع التعليمي بمدينة نويبع.

كما تضم 14 فصلًا، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30%، وإجراء توسعات بمدرسة الشهيد ياسر الحديدي للتعليم الأساسي بمدينة دهب لحل مشكلة الكثافات، وتضم 11 فصلًا بتكلفة 3 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 100%.

وأوضح أنه جارٍ أعمال توسعات بمدرسة المعين للتعليم الأساسي بمدينة أبوزنيمة لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، وتتضمن 3 فصول بتكلفة 3 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، وتوسعات بمدرسة الرملة للتعليم الأساسي بمدينة أبوزنيمة لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، وتتضمن 3 فصول بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وبلغت نسبة التنفيذ 42%، وإحلال كلي للمدرسة الثانوية التجارية بالطرفة بمدينة سانت كاترين، وتتضمن 6 فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 60%.

وتابع: "كما جار توسعات بمدرسة القديسة كاترين للتعليم الأساسي لحل مشكلة تسرب الفتيات من التعليم، وتتضمن 3 فصول بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، وإنشاء الإدارة التعليمية بمدينة نويبع، بتكلفة 5 ملايين جنيه.

وبلغت نسبة بها التنفيذ 2%، وإجراء إحلال جزئي بمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ لحل مشكلة الكثافات، وتتضمن 39 فصلًا بتكلفة 14 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 76%، وتوسعات مدرسة جيل أكتوبر للتعليم الأساسي بشرم الشيخ لحل مشكلة الكثافات، وتتضمن 16 فصلا بتكلفة 8 ملايين جنيه، ونسبة التنفيذ بها بلغت 42%.

من جابنه قال المهندس كمال موسى عبد الملاك، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، إنه سيجري إنشاء وتطوير نحو 6 مدارس بتكلفة 130 مليون جنيه، بينهم إجراء توسعات بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية بمدينة أبوزنيمة لحل مشكلة الكثافات، وتتضمن توسع 16 فصلًا، بتكلفة 15 مليون جنيه.

وأوضح أنه سيجري إنشاء 5 مدارس جديدة هم مدرسة وادي مجرى الابتدائية في مدينة نويبع تتكون من 6 فصول تكلفته التقديرية 8 ملايين جنيه لحل مشاكل مدارس الوديان، ومدرسة ثانوي صناعي بوادي فيران تضم 9 فصول بتكلفه 30 مليون جنيه، ومدرسة دهب الثانوية الفندقية، وتضم 6 فصول بتكلفة 12 مليون جنيه.

وتابع: "المدرسة اليابانية بمدينة رأس سدر، وتضم 28 فصلا، بتكلفة 40 مليون جنيه، والمدرسة اليابانية بمدينة دهب لتضم 14 فصلًا، بتكلفة 25 مليون جنيه".