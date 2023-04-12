دعاء حكم: سجدت لله شكرا بعد نجاح شخصية صباح في مسلسل جعفر العمدة

أعربت الفنانة الشابة دعاء حكم عن سعادتها بردود الأفعال حول مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة"، بشخصية "صباح" شقيقة جعفر العمدة، والمتزوجة من ابن خالها "نعيم" وتعيش في الحارة بجانب عائلتها، مؤ

وأكدت دعاء حكم فى تصريحات صحفية، على أنها كانت تتوقع النجاح الجماهيرى للمسلسل، بسبب تعاون محمد رمضان ومحمد سامى والذى حققا سوياً نجاحات فى الدراما سابقاً، لافتة إلى أنها لم تكن تتخيل أن تنجح هى بهذا الشكل قائلة:"أنا نمت وصحيت لقيت الناس كلها بتتكلم عن صباح وده شيء فرحني أوي وسجدت شكر لربنا".

وأشارت دعاء حكم، إلى أن ترشيحها للمسلسل جاء من المخرج محمد سامى، موضحة أن شخصية صباح التي تجسدها فى العمل قريبة منها فى الحقيقة حيث أنها هادئة طيبة وجدعة، وهو ما أكده المقربين لها.

مسلسل جعفر العمدة، يشارك في بطولته محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، واحسان الترك، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

يذكر أن دعاء حكم شاركت فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام الماضية حيث كانت البداية بمسلسل نسر الصعيد مع رمضان، لتشارك بعد ذلك فى مسلسلات "ليالينا 80" بطولة اياد نصار وغادة عاجل، و"الأخ الكبير" و"ضربة معلم" بطولة محمد رجب، و"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، وحكاية "روليت" من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" وحكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب".