 العامري فاروق: الأهلي يتعامل باحترافية مع بيراميدز.. وهناك احترام بين الإداراتين - بوابة الشروق
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العامري فاروق: الأهلي يتعامل باحترافية مع بيراميدز.. وهناك احترام بين الإداراتين

علي البحيري
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 3:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 3:10 ص

قال العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، إنه تم التعاقد مع لاعبين لتدعيم فريق السلة لبطولة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع لاعب جنوب السودان، ولاعب آخر سيتم الاعلان عنه خلال ساعات.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "إدارة النادي الأهلي تتعامل باحترافية تامة، قد يكون الحساسية مع بيراميدز منذ انتقال عدة لاعبين لصفوفه، وهو الأمر الذي أثار حساسية لدى الجمهور، نحن كمجلس إدارة نتعامل باحترام مع الجميع".

وأضاف: "قطاع كرة القدم لديه مسئولين عنه في النادي الأهلي بدءا من رئيس النادي، ودائمًا هناك متغيرات في كرة القدم ونحافظ دائما على الاحترام مع الأندية الآخرى وهناك احترام تام بين الأهلي وبيراميدز".


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