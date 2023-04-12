شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل «الكتيبة 101»، تكريم لجميع شهداء القوات المسلحة من ضباط وجنود في الحوادث التي رصدها المسلسل.

كما شهدت الحلقة عرض عدد من الفيديوهات الوثائيقية لعدد من الأبطال الحقيقيين للأحداث، ولعدد من الخبراء الاستراتيجيين والمحللين السياسين، إلى جانب بعض من أهالي سيناء، يرون خلالها تفاصيل حرب القوات المسلحة على الإرهاب.

مسلسل «الكتيبة 101» من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث المسلسل حول وقائع حقيقية ترصد تصدى «الكتيبة 101» للتنظيمات التكفيرية والإرهابية فى شمال سيناء.