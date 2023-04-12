رئيسة وزراء استونيا تتلقى تفويضا لتشكيل حكومة جديدة



تلقت رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس، اليوم الأربعاء، تفويضا لتشكيل حكومة جديدة في تالين بعد خمسة أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

ويجب أن يعين الرئيس آلار كاريس زعيمة حزب الإصلاح الذي ينتمي إلي تيار يمين الوسط وحكومتها، وكان الرئيس قد كلف كالاس في وقت سابق بتشكيل الحكومة.

وتعتبر كالاس التي تشغل المنصب منذ عام 2021، أحد أشد الداعمين لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. وستكون هذه ولايتها الثانية في المنصب.

وفي كلمتها في البرلمان، وصفت كالاس أمن استونيا، التي تحد روسيا، بأنه أحد الاهتمامات الرئيسية للائتلاف، قائلة "لقد غيرت الحرب كل شيء".

وصوت 59 نائبا من بين 101 نائب في البرلمان لصالح المحامية كالاس وابنة المفوض الأوروبي الأسبق سيم كالاس، بينما صوت ضدها 38 نائبا. وكالاس أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ استونيا.