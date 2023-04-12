

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، انكماش الاقتصاد النرويجي لأول مرة منذ 7 أشهر، نتيجة ضعف أداء قطاعات التشييد والخدمات المرتبطة باستخراج النفط والغاز الطبيعي، وهو ما يمثل دليلا إضافيا على تداعيات ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض.

وسجل إجمالي الناتج المحلي لبر النرويج الرئيسي بعد وضع حالة الأنشطة البحرية في الحساب انكماشا بنسبة 2ر0% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق وهو أول انكماش شهري منذ يوليو الماضي، مقابل نمو بمعدل 1ر0% خلال يناير الماضي بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الأرقام جاءت متفقة مع تقديرات البنك المركزي النرويجي، في حين لم يغير المحللون توقعاتهم، بحسب مسح بلومبرج.

وعقب نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي سجل الكورون النرويجي تراجعا محدودا، ليرتفع إلى 5254ر11 كورون لكل يورو في تعاملات أوسلو، بعد تراجعه أمس أمام اليورو لأقل مستوياته منذ ثلاث سنوات.

في الوقت نفسه، فإن اقتصاد النرويج الغنية بمصادر النفط والغاز الطبيعي، نجح حتى الآن في التعامل مع ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة بصورة أفضل من باقي اقتصادات المنطقة، بفضل مرونة سوق العمل وسوق المساكن أكثر من توقعات البنك المركزي النرويجي.

وقال مكتب الإحصاء النرويجي إنه رغم انكماش الاقتصاد خلال فبراير الماضي فإنه ما زال يسجل نموا بمعدل 3ر0% خلال فترة الشهور الثلاثة من ديسمبر إلى فبراير الماضيين.