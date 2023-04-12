إيران: إعادة فتح سفارة طهران في الرياض الفترة المقبلة

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تعتزم إيران والمملكة العربية السعودية إعادة فتح بعثاتهما الدبلوماسية في دولة كل منهما الأخرى، وذلك ضمن توجه إعادة التقارب بين الدولتين.

ووصل وفد إيراني، السعودية اليوم الأربعاء؛ للاستعداد لذلك، بحسب ما قالته وزارة الخارجية الإيرانية.

وتعتزم طهران فتح سفارة إيرانية في الرياض، وقنصلية في مدينة جدة بحلول نهاية يونيو المقبل.

كما أكدت دوائر دبلوماسية في السعودية زيارة الوفد الإيراني من أجل هذا الغرض.

وتأتي هذه الزيارة عقب أن زار وفد سعودي إيران أمس الأول الاثنين لمناقشة إعادة فتح البعثات الدبلوماسية في طهران ومدينة مشهد بشمال شرق إيران.