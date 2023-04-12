روسيا: إمداد أوكرانيا بصواريخ الدفاعات الجوية يهدد حركة الملاحة الجوية المدنية عالميا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه من الضروري طرح مسألة سلامة حركة الملاحة الجوية المدنية في العالم وأوروبا، في ظل تسليم الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف - غربية الصنع من طراز "مانباد" والصواريخ الموجهة المضادة للدروع (إيه تي جي دبليو) إلى أوكرانيا.

وأشارت الوزارة في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" نشرت اليوم الاربعاء، إلى أن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء قد نقلوا أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة أكثر من 12 مليار يورو (1ر13 مليار دولار) إلى كييف، وقدموا أسلحة ثقيلة وطائرات ودبابات، واتفقوا على تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليون قذيفة مدفعية بحلول نهاية العام، ولا يمنعون استقدام المرتزقة إلى بلدانهم".

وأضافت الوزارة أن "الأسلحة الغربية التي تصل إلى أوكرانيا، تنتشر في جميع أنحاء العالم، في مناطق النزاعات الإقليمية الأخرى، وتنتقل إلى يد المجرمين والإرهابيين والمتطرفين.. وسيظهر قريبا أهمية طرح مسألة سلامة حركة المرور الجوي المدني في العالم، بما في ذلك فوق أوروبا".

وتعتقد الوزارة أن الأسلحة الغربية "التي وضعت في أيدي الحكومة الأوكرانية الإجرامية والمرتزقة، تقتل السكان المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه".

وأشارت الوزارة إلى أن "المدفعية الأوكرانية تقوم بقصف المناطق السكنية في المدن والبنية التحتية المدنية بشكل منهجي؛ ويتم قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه مما يترتب عليه تهديدات بكارثة نووية على القارة".