عدد حالات الإصابة بجدري القرود يتجاوز 100 في اليابان

أظهرت بيانات وزارة الصحة اليابانية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بجدري القرود في اليابان وصل إلى 106 حالات، تم تأكيد 98 حالة منها هذا العام.

وقال مسئول في الوزارة "يُعتبر أن العدوى تنتشر في البلاد"، مضيفا أنه يتعين على الأشخاص الذين يشتبه في ظهور أعراض عليهم أن يتوجهوا للمؤسسات الطبية في وقت مبكر، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وينتقل المرض الفيروسي، الذي تتشابه أعراضه مع أعراض مرض الجدري، عن طريق الحيوانات المصابة.

وينتقل المرض أيضا عن طريق ملامسة الطفح الجلدي أو سوائل الجسم للأشخاص المصابين.

ويعاني الأشخاص المصابون من الطفح الجلدي والحمى وأعراض أخرى بعد فترة حضانة من ستة إلى 13 يوما.

وعدد الوفيات الناجمة عن المرض منخفض، حيث يتعافى معظم المرضى بشكل طبيعي خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع. لكن تم تسجيل حالات خطيرة في الخارج.