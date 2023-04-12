استنكرت الفنانة غادة عبدالرازق، اجتزاء تصريحاتها الأخيرة بشأن الصيام في شهر رمضان المبارك؛ بسبب انشغالها بتصوير المسلسلات.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء: «قلت ساعات لو طبقت في التصوير يومين أو ثلاثة ورا بعض مقدرش أصوم فيهم لإني باخد أدوية، سابوا كل اللي قلته وكتبوا إنها مبتصومش في رمضان لما بتشتغل».

وتوجهت بالتهنئة إلى الجمهور بمناسبة رمضان وعيد الفطر، قائلة: «أقول كل سنة وأنت طيبين رمضان كريم وعيد سعيد، بحبكم وبحب الوطن العربي بكل ناسه».

وعن الانتقادات الموجهة إلى مسلسلها «تلت التلاتة»، واتهام صناعه باقتباس فكرته من أعمال أجنبية، عقبت: «الشجرة المثمرة بيحدفوها بالطوب».

ولفتت إلى أن جميع الأعمال الناجحة التي قدمتها وأحدثت ضجة منذ اليوم الأول لعرضها مثل مسلسلات: «مع سبق الإصرار» و«حكاية حياة» و«الكابوس» و«حدوتة مرة» تعرضت لنفس الانتقادات.

مسلسل «تلت التلاتة» من بطولة الفنانين: غادة عبد الرازق، وماجد المصري، ونجلاء بدر، ومي سليم، وأحمد مجدي، ومصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر، وصلاح عبد الله، ومحمد القس، وغيرهم، المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.